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По требованию Сочинского межрайонного природоохранного прокурора муниципальными образованиями Туапсинского района утверждены реестры зеленых насаждений

Сочинской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проведенной проверки установлено, что 9 муниципальными образованиями Туапсинского района не проводилась инвентаризация расположенных на территории поселений зеленых насаждений.

Реестры этих насаждений не разрабатывались, сведения о них в сети интернет, как этого требует Закон Краснодарского края  «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае», не были опубликованы.

Кроме того, органами местного самоуправления не были приняты правовые акты, устанавливающие оценочную стоимость посадки, посадочного материала и годового ухода в отношении каждого вида зеленых насаждений, что не позволяло достоверно установить размер платы за проведение компенсационного озеленения в случае их сноса.

По результатам рассмотрения внесенных природоохранным прокурором представлений постановлениями администраций поселений утверждена оценочная стоимость посадки, посадочного материала и годового ухода. В 6 населенных пунктах реестры зеленых насаждений разработаны и размещены для свободного доступа в сети Интернет. Органами местного самоуправления Тенгинского, Шепсинского, Джубгского поселений ведется работа по инвентаризации зеленых насаждений.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-trebovaniyu-sochinskogo-mezhrayonnogo

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Категория: Новости / Официальные новости

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