Выдалась интенсивная региональная неделя

/Официальные новости/

Планы по улучшению качества водоснабжения в Горячем Ключе обсудили в ходе приема граждан глава курорта Александр Кильганкин и депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский.

Тема качества водоснабжения стала главной во время приема граждан. Жители нескольких районов города обратились с жалобами на систематические перебои с водой.

«Ситуацию по воде регулировать приходится буквально в ручном режиме. Часто происходят порывы, но главная проблема – нехватка объемов воды», - отметил глава города Александр Кильганкин. Он озвучил перспективные планы по улучшению ситуации с водоснабжением.

«Стараемся в этом году решить вопрос нехватки объема воды – будем перебуривать 3 скважины. Проекты готовы, есть согласование с краем на выделение денег на проведение работ. Готовимся к участию в федеральной программе «Чистая вода», делаем проект на станцию обезжелезивания, которая позволит убрать железо из нашей воды. Параллельно продолжаем менять сети. Все надо делать в комплексе», - подчеркнул глава курорта.

«Надо участвовать во всех программах, связанных с водой. Планировать мероприятия на перспективу и вовремя заказывать проектную документацию, потому что без нее в программу не попасть. И не забывайте информировать жителей о том, что делается в этом направлении. Вода – это главный ресурс, и здесь население должно быть в курсе ситуации», - отметил Владимир Синяговский.

Председатель квартального комитета станицы Мартанской приехала на прием с целым комплексом вопросом. Людей волнует состояние центральной улицы Красной – дорога в плачевном состоянии, посетовала общественница. Ремонт Красной будет выполнен в этом году. Финансирование выделено из краевого бюджета, уже выставлено на аукцион по определению подрядчика, объяснил глава.

Говорили на приеме также о состоянии мусорных площадок и медицине. В рамках часа контроля доложили Владимиру Ильичу об участии в программе переселения из ветхого и аварийного фонда, а также обсудили вопрос строительства надземного перехода в районе Заречья. Он жизненно необходим людям, но пока решить вопрос администрации города самостоятельно не удается. Владимир Синяговский пообещал ходатайствовать о внесении этого объекта в план работ Росавтодора на 2020 год.

Источник: http://www.gorkluch.ru/about/info/news/17326/