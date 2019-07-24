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Владимир Синяговский: Традиционно торговля играет одну из важнейших ролей в жизни Кубани...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам в связи с Днем работника торговли.

"Дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работника торговли! Традиционно торговля играет одну из важнейших ролей в жизни Кубани.
?Сегодня в этой сфере работают грамотные люди, профессионалы своего дела, которые вносят большой вклад в развитие экономики Кубани, уделяют большое внимание совершенствованию потребительского рынка и повышению качества обслуживания населения.
Желаю вам больше добрых слов и благодарностей от людей за ваши старания, устойчивого покупательского спроса и прибыльной работы.
Крепкого вам здоровья, удачи и благополучия! Мира и добра!
Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."
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Категория: Новости / Официальные новости

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