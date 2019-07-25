Кальян и вейп = сигарета. Минздрав РФ планирует запретить кальяны и вейпы в ресторанах

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Кальяны и вейпы до сих пор не приравнены к сигаретам из-за табачного лобби. Об этом заявил член Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения России Виктор Зыков. По его словам, вред для здоровья от «модных» систем доставки никотина и табака ничуть не меньше, чем от сигарет.

«Те меры, которые уже применяются к табаку, могут предотвратить как приобщение к использованию этих продуктов, так и подтолкнуть к избавлению от никотиновой зависимости. Табак, сам по себе, ядовитое растение, и как бы вы его не употребляли, вред будет. По поводу жидкостей для этих систем доставки никотина, которые в себя не включают никотин, таких на рынке сейчас практически нет. Понятно, что основной компонент, который заставляет человека приходить и покупать снова, это никотин. И даже если есть какие-то жидкости без никотина, их нагревание и вдыхание однозначно будет наносить вред. Это, в любом случае, большое количество ароматизаторов, высокая температура очень мощно бьет по легким. Здесь на уровне психологи проходит популяризация курения, и человек все равно делает шаг и начинает потреблять продукты с содержанием табака и никотина», - объяснил специалист.

По словам Виктор Зыков, приравнять вейпы, кальяны к сигаретам надо было еще 3 года назад, мешало табачное лобби.

«В трудное для страны время производители такой продукции активизировались, и вложили большие финансы в отстаивание своей позиции. Они делают мероприятия, проводят научные исследования. Естественно, они были ангажированные. Кто платит, тот и получает нужный результат», – рассказал Виктор Зыков.

Известно, что правительство дало положительный отзыв на законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru