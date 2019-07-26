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Возобновлении обращения лекарственного препарата для ветеринарного применения

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что на основании пункта 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149, в связи с подтверждением качества лекарственного препарата установленным требованиям принято решение о возобновлении обращения до истечения срока годности следующей серии лекарственного препарата производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область:

- «Габивит Se» (серия 6010718, срок годности 07.2019).

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА

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Категория: Новости / Официальные новости

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