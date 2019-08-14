Качественный семенной материал – залог высокого урожая!

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Старинная пословица гласит: «Что посеешь, то и пожнешь!», а является ли данное многовековое утверждение актуальным в настоящее время?

На качество семенного материала, как правило, влияет несколько факторов: агротехника производства семенного материала, подготовка семян к посеву, сложившиеся в период вегетации погодные условия, соблюдение севооборота, а также соответствие семенного материала заявленным посевным и сортовым качествам.

С семенами могут распространяться возбудители болезней сельскохозяйственных растений, и видовой состав микрофлоры зависит от погодных условий в период вегетации растения, риски появления заболеваний возрастают при размещении хозяйствующими субъектами посевов по неблагоприятным предшественникам. Зараженные семена представляют большую опасность и могут свести будущий урожай на нет.

Учитывая высокий запас инфекции и вредителей в почве необходимо проводить комплексное протравливание семян, с добавлением как фунгицидных, так и инсектицидных препаратов.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора считает, что посев семенами, сортовые и посевные качества которых соответствует требованиям нормативных документов в области семеноводства, а так же проведение оздоровления семян, профилактических и защитных мероприятий - вот основные факторы от которых зависят показатели качества и урожая сельскохозяйственных культур.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора