Свыше 22 миллионов рублей штрафов взыскано с должников по постановлениям Госинспекции по недвижимости

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«За 7 месяцев 2019 года 1984 субъекта привлечено к административной ответственности за нарушения при использовании объектов недвижимости. Сумма штрафов составила свыше 153 миллионов рублей», - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Оплата штрафа должна быть осуществлена в сроки, установленные законодательством, не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу постановления Госинспекции по недвижимости.

«В случае нарушения сроков добровольной оплаты штрафа материалы направляются судебным приставам для принудительного взыскания, а также мировым судьям для привлечения к ответственности за неуплату штрафа», - пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

С начала 2019 года по факту неуплаты административных штрафов в отношении должников составлен 441 протокол, мировыми судьями назначены штрафы на сумму 58,5 миллиона рублей. За 7 месяцев 2019 года судебными приставами по материалам Госинспекции по недвижимости с должников взыскано 22,4 миллиона рублей штрафов.

Источник: Специалист пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы