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Более четырех тысяч полицейских обеспечат охрану общественного порядка на мероприятиях, посвященных Дню знаний

В День знаний свыше 1200 учебных заведений откроют свои двери более чем для 600 тысяч учащихся.

Для обеспечения общественного порядка на мероприятиях будет привлечено свыше 4 тысяч сотрудников полиции, а также около 2,5 тысяч представителей общественных формирований правоохранительной направленности.

Накануне проведения Дня знаний все образовательные учреждения обследуются кинологами с использованием служебных собак. Для проведения досмотровых мероприятий планируется задействовать до полутора тысяч ручных металлодетекторов.

Увеличится количество следственно-оперативных групп и групп немедленного реагирования. К образовательным учреждениям будут приближены маршруты патрулирования нарядов полиции, задействованных в системе единой дислокации. В вечернее и ночное время улицы, набережные, парки и скверы городов и населенных пунктов края усиливаются нарядами полиции и рейдовыми группами в рамках исполнения требований «Детского закона».

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Официальные новости

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