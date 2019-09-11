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В Росстате рассказали об уровне миграции в Краснодарском крае

Миграционный прирост Краснодарского края за первые шесть месяцев 2019 года превысил 18 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Этот показатель ниже прошлогоднего практически на шесть тысяч. На сегодняшний день южный регион занимает третье место по России по данным миграционного прироста. Кубань обогнала Московская область, которая расположилась на первом месте, и Ленинградская, забрав «серебро».

По данным Росстата в Краснодарский край за полгода приехали 81 тысяча 598 человек, а вот покинули регион 62 тысячи 866 человек. Путем несложных математических расчетов приходим к выводу, что прирост составил 18 тысяч 732 человека, а это на 23,4% меньше предыдущих данных. В 2018 года за период с января по июнь прирост был равен 24 461. Такая ситуация сложилась из-за уменьшения числа прибывших в край на 7 532 человека, или на 11,2%.

Ранее экспертами были проведены исследования на основе данных Росстата. Как оказалось, совсем маленькая доля жителей Кубани попадает под определение среднего класса.

Источник: http://bloknot-krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Официальные новости

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В Росстате рассказали об уровне миграции в Краснодарском крае

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