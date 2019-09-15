Пресс-служба Россельхознадзора информирует...

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Индивидуальный предприниматель из ст. Марьянской привлечен к ответственности за несоблюдение ветеринарного законодательства.

В августе 2019 года в Красноармейском районе, ст.Марьянская, специалистами ветеринарного надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора проведена внеплановая выездная проверка животноводческого предприятия индивидуального предпринимателя Горгула В.А., осуществляющего деятельность по содержанию, разведению крупного рогатого скота и молочного направления.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, выразившиеся в следующем:

- территория не имеет ограждения, обеспечивающего недопущение проникновения диких животных на территорию хозяйства;

- для дезинфекции колёс транспортных средств на главном въезде на территорию предприятия оборудован дезинфекционный барьер, не имеющий подогрева дезинфицирующего раствора при минусовых температурах;

- при входе в корпуса отсутствуют дезинфекционные коврики (кюветы), размером по ширине прохода и длиной не менее 1 метра, наполненные дезинфицирующим раствором;

- дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений проводится реже 1 раза в год.

За допущенные нарушения ветеринарного законодательства должностным лицом Управления в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и вынесено постановление с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Управление напоминает о необходимости соблюдать ветеринарное законодательство, т.к. отсутствие должных условий может привести к заносу на фермы особо опасных заболеваний. в т.ч. общих для человека и животных: бруцеллез, сибирская язва, туберкулез, бешенство.