Продукты с растительным жиром просят не считать молочными

/Официальные новости/

Инициатива удалить из категории молочных продуктов товары, которые содержит растительные жиры, направлена на борьбу с заменой молочных жиров.

Идея в том, чтобы на полке осталась полноценная молочная продукция, а остальная дистанцировалась от нее. Однако положительного эффекта ожидать не стоит, рассказала эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова.

Ранее Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») направил в Минсельхоз обращение с просьбой исключить из числа молочных продуктов товары с заменителями молочного жира. Отмечается, что это позволит исключить из технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» сырные продукты и маргарины. Также такие продукты лишатся права на льготный НДС в размере 10%.

«Это положительное стремление на практике будет малоэффективным. Точно так же, как малоэффективным было разделение молочных и растительных продуктов на полке магазина. У нас уже есть опыт: в 2009-2010 годах исключили из категории молочной продукции продукты, которые содержат свыше 50% растительных жиров. Самый яркий продукт в этой категории – плавленые колбасные сыры. Тогда статистика по производству плавленых сыров резко упала. Но и сегодня эта продукция присутствует на полке, лежит рядом с обычными сырами. Потребитель вообще не знает, что его вывели из категории молочных продуктов. Это самая низкая цена, 130 рублей за килограмм, поэтому сыр пользуется популярностью», – рассказала Татьяна Рыбалова.

Чтобы от этой инициативы был эффект, ее нужно дублировать другими действиями, считает эксперт молочного рынка.

«Если бы растительную продукцию разместили иначе, иначе оформили, чтобы потребитель понимал, что это. На деле это развяжет руки производителям. Они не должны будут отчитываться, они уже перестанут быть фальсификаторами. Как и раньше, будут называть спред маслом, класть его рядом с маслом и так же продавать», – отметила Татьяна Рыбалова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/