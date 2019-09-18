Госдума одобрила введение акцизов на вейпы

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Депутаты Государственной Думы поддержали во втором чтении законопроект о введении с 2020 года акциза не только на электронные системы доставки никотина, но и на устройства для нагревания табака. За счет акцизного сбора данные приборы подорожают минимум на 50 рублей.

В дальнейшем акцизный сбор планируется ежегодно повышать минимум на два рубля. Также проектом закона устанавливаются акцизы для табака, используемого в системе нагревания IQOS: в 2020 году — 6 040 рублей за килограмм, в 2021-м — 6 282, в 2022-м — 6 534. Данные поправки планируется внести в Налоговый кодекс.

«Сегодня налоговое законодательство опережает закон, который в защиту здоровья граждан приравнял бы курение вейпов и электронных сигарет к табакокурению. Введение акцизов на эту продукцию приведет к удорожанию электронных сигарет и вейпов, но не запретит предаваться этой вредной привычке в общественных местах. Вместе с тем, как показывают медицинские исследования, это причиняет огромный вред здоровью курильщиков и уже неоднократно являлось причиной серьезных заболеваний, в том числе со смертельным исходом. Начиная с 2010 года, в России началась борьба с табакокурением. Согласно последним социологическим опросам, сегодня в России курят, примерно 60% мужчин и 13% - женщин. Это самые низкие показатели за последние семь лет. В предыдущие годы показатели составляли 65% среди мужчин и 30% среди женщин. Необходимо сделать следующий шаг и продолжить борьбу с курением, в том числе электронных сигарет и прочих приспособлений», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Кроме этого, законопроектом вводится ряд других поправок. В частности, предлагается отнести к подакцизным товарам спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию в металлической аэрозольной упаковке, спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию, разлитую в малые емкости, продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, виноматериалы (за исключением виноматериалов, предназначенных для производства дистиллятов), виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. При этом предусматривается предоставление налогоплательщикам, осуществляющим производство указанной продукции, права на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Источник: Ольга Береговенко, пресс-секретарь