В Государственной Думе рассмотрели законопроект об аквакультуре

/Официальные новости/

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании рассмотрели поправки в законопроект № 724640-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)».

Перед парламентариями выступил заместитель Министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, который представил депутатам предлагаемые поправки. По словам замминистра, законопроект совершенствует земельные отношения, возникающие при предпринимательской и другой деятельности в области товарного рыбоводства. О необходимости совершенствования законодательной базы в сфере рыболовства и рыбоводчества уже давно говорят сельхозпроизводители. Не удивительно, что новый законопроект вызвал активное обсуждение и целый ряд вопросов к авторам документа.

Так депутат Государственной Думы от фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ от Краснодарского края Владимир Синяговский считает, что законопроект, прежде всего, отвечает нуждам сельхозпроизводителя и поддерживает одну из важнейших отраслей отечественного сельхозпроизводства. По словам парламентария изменения в Земельном Кодексе дадут возможность рыбоводным хозяйствам получать в аренду земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без торгов.

«Сегодня они часто просто не могут конкурировать с крупными игроками земельного рынка. Кроме того согласно, законопроекту разрешается использовать землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления участка – на основании разрешения на использование таких земель для строительства некапитальных строений, сооружений, предназначенных для товарной аквакультуры», — подчеркнул он.

По мнению Владимира Синяговского, предлагаемый Минсельхозом и Правительством законопроект поддерживает отечественного производителя и при определённой доработке должен быть принят во втором чтении.

Однако, парламентарий отмечает, что предлагаемые поправки не решают проблему рыбопромысловых хозяйств, которые уже имеют опыт разведения сеголеток и ловли рыбы, и имеют собственные лиманы, но при этом у них нет возможности работать. Например: на территории Славянского района Краснодарского края находится государственный природный заказник федерального значения «Приазовский» (далее – Заказник), общей площадью 42 200,0 га (19,2% от общей площади района). Образован он Постановлением совета министров РСФСР от 11.04.1958 № 336 с целью сохранения поголовья дикого кабана и болотной водоплавающей птицы.

Его границы и площадь определены решением Краснодарского крайисполкома от 11.09.1974 № 664.

В соответствии со статьями 22 и 2 раздела 5 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33 и Положения о заказнике от 09.08.1999 согласованного администрацией Краснодарского края и утвержденного департаментом охотничьих ресурсов министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Заказник образован без изъятия его территории из хозяйственного пользования. Он имеет профиль биологического (зоологического) и предназначен для охраны и воспроизводства объектов животного мира и сохранения среды его обитания.

Управляет Заказником Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова» Минприроды России (г. Сочи).

Территория Заказника входит в состав Ахтаро-Гривенской системы лиманов Восточного Приазовья, включенной в Список находящихся на территории Российской Федерации водно-болотных угодий, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 № 1050.

Вместе с тем, на территории Заказника осуществляют свою хозяйственную деятельность более 2500 субъектов, на основе права собственности и аренды земельных участков и водного фонда. В это число входит и предприятие — АО «Рыбколхоз имени Карла Маркса», который осуществляет свою деятельность на территории, вошедшей в заказник с 1930 г.

Со дня образования предприятие специализировалось на добыче морской аквакультуры, выращивании прудовой рыбы, зарыблении и облове Сладковской-Черноерковской группы лиманов. Предприятие является «градообразующим» для 6 близлежащих хуторов и в лучшие годы на нем работало до 400 работников.

Так, например, рыбколхоз им. Карла Маркса имел в длительном пользовании 5 000 га лиманов. Хозяйство выращивало сеголетку, малька и зарыбляло лиманы. Затем получали разрешение и по осени вылавливали по 400-450 т. рыбы.

Согласно приказу № 201 от 10.06.2010 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации было принято положение о государственном природном заказнике федерального значения «Приазовский», которое определило новые задачи, стоящие перед заказником. В соответствии с положением на территории заказника запрещается без согласования с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации рыбохозяйствам и рыболовам заниматься промысловыми и иными работами.

С 2016 года предприятиям не продлевают аренду, не выдают разрешение на зарыбление лиманов. Лиманы опустели, сейчас зарастают болотными травами, что может привести к их гибели.

В результате рыбохозяйства прекратили свою деятельность.

Владимир Синяговский задал вопрос замминистра, возможно ли исключить из территории Заказника «Приазовский» земли рыбопромысловых предприятий?

Заместитель Министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков пообещал в ближайшее время вместе с Минприроды проработать этот вопрос и помочь жителям.

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владимир Синяговский встретился с рыбаками Кубани и рассказал о дискуссии, прошедшей в Москве. Он заверил собравшихся, что доведет данный вопрос до окончательного решения.

Источник: http://gosnovosti.com/2019/09/%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7/