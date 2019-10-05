В Туапсе прошло торжественное собрание, посвященное Дню учителя

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Педагоги Туапсинского района принимают поздравления с профессиональным праздником.

3 октября в Туапсе, в Городском дворце культуры прошло торжественное собрание, посвященное Дню учителя. Приглашенных на него преподавателей школ, вузов, колледжей, училищ, воспитателей детских садов от имени главы муниципалитета Анатолия Русина поблагодарил за верность призванию и пожелал успехов, терпения и благодарности учеников заместитель руководителя Анатолий Ачмизов.

Со словами поздравления к землякам обратился депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

На празднике восьми педагогам вручили нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения», семерых поздравили с грамотами министерства просвещения России, 10 человек наградили грамотами министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, троих – грамотами Законодательного Собрания Кубани, и профессионализм восьми человек был отмечен грамотами главы Туапсинского района.

На торжестве, кроме того, чествовали победителей муниципальных этапов и призеров региональных конкурсов «Директор года Кубани-2019», «Учитель года Кубани-2019» и «Педагогический дебют 2019 года», а также молодых педагогов, которые начали работать в наступившем учебном году.

Туапсинские творческие коллективы подарили учителям праздничный концерт.

Источник: https://tuapseregion.ru/adm/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/37437/