Подведены итоги деятельности ГКУ МО «Мособлпожспас» за третий квартал 2019 года

/Официальные новости/

В четверг, 10 октября, состоялось совещание по подведению итогов деятельности государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба». Мероприятие прошло в Егорьевском историко-художественном музее.

В мероприятии приняли участие глава Егорьевского городского округа Александр Гречищев, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов, председатель Совета Московского областного регионального отделения «Российского союза спасателей» Валерий Виноградов, начальник противопожарно-спасательной службы Московской области Геннадий Пестов, а также начальники территориальных управлений и начальники специализированных спасательных отрядов ГКУ МО «Мособлпожспас».

Глава Егорьевского городского округа Александр Гречищев на правах принимающий стороны поприветствовал коллектив ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Очень приятно видеть знакомые лица. В этом году многие из вас приехали в Егорьевск уже не первый раз. Весной мы проводили тактико-специальные учения перед началом пожароопасного сезона, сегодня мы встретились для того, чтобы подвести итоги работы за третий квартал. Я думаю руководители «Мособлпожспас» не случайно выбрали наш городской округ – Егорьевск является одним из пожароопасных районов Подмосковья. Хочется отметить, что буквально пять лет назад территория городского округа на 20% не была прикрыта пожарными частями. За это время благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву и усилиям со стороны ГКУ МО «Мособлпожспас» мы смогли построить шесть пожарных депо и на сегодняшний день можно констатировать тот факт, что все сельские территории округа прикрыты пожарными», - сказал Александр Гречищев.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов отметил, что уровень организации взаимодействия главка и «Мособлпожспас» с каждым годом становится все лучше.

«Хочу сказать не только свое мнение, но и мнение ГУ МЧС России по Московской области о том, что уровень нашего взаимодействия растет с каждым годом. Приятно работать с коллективом ГКУ МО «Мособлпожспас». Также хочется отметить быструю реакцию, анализ и правильные выводы работников учреждения по итогам каких-либо мероприятий. Меня очень радует, что те, кто уже давно находится в нашем коллективе - не теряют хватку. Наши ветераны не стареют не только душой, но и своими поступками и действиями. Спасибо вам!», - заключил Алексей Павлов.

На совещании были заслушаны доклады руководящего состава учреждения по различным направлениям деятельности. Одним из приоритетных направлений деятельности Московской областной противопожарно-спасательной службы является оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и происшествия на территории Московской области. Показатели оперативной обстановки представил первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.

«Нашими пожарными и пожарно-спасательными подразделениями осуществлено 26313 выездов по предназначению, из них 4749 – на тушение пожаров и возгораний. Спасательные подразделения - осуществили 5544 выездов, спасли и оказали помощь 1634 гражданам.

Специализированные поисково-спасательные отряды нашего Учреждения за отчетный период осуществили 505 выезд по тревоге, в ходе которых обезвредили 364 боеприпаса, оказали медицинскую помощь 68 пострадавшим. Работники газодымозащитного отряда 14 раз привлекались к тушению крупных пожаров в непригодной для дыхания среде. Водолазами поднято 24 утонувших и 1 единица техники. Спасателями – кинологами проведено 5 поисков людей в лесной зоне. Работники авиационного отряда организовали проведение 55 вылетов БПЛА и контрактных воздушных судов на проведение воздушной разведки очагов возгорания (обнаружили 51) и поиск потерявшихся людей, с воздуха обнаружили 13 человек. Особо хочу обратить внимание на то, что в итоге действий пожарными и спасателями нашего учреждения спасено и оказана помощь 1070 гражданам на территории Подмосковья», - завершил свое выступление Анатолий Плевако.

В ходе заседания с докладами также выступили начальники управлений ГКУ МО «Мособлпожспас».

По итогам проведенных итоговых и целевых проверок, на основании оценок основных показателей деятельности территориальных управлений силами и средствами и их структурных подразделений при проведении смотра-конкурса на «Лучшее территориальное управление силами и средствами» за 3 квартал лучшие показатели выставлены Дубненскому (1 место), Коломенскому (2 место) и Ногинскому (3 место) территориальным управлениям. Среди специализированных отрядов лучшие показатели выставлены взрывотехническому отряду (1 место), медицинскому (2 место) и химическому (3 место).

«В целом полагаю, что подразделения нашего учреждения поставленные задачи по обеспечению пожарной безопасности, организации аварийно-спасательных работ и оказания оперативной помощи населению Московской области в прошедшем квартале выполнили. Общий уровень подготовки и готовности сил и средств государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная

противопожарно-спасательная служба» позволяет решать поставленные задачи», - заключил Геннадий Пестов.

По завершении мероприятия участники совещания обсудили насущные вопросы и основные задачи по совершенствованию деятельности госучреждения на четвертый квартал 2019 года. Кроме того, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» посетили пожарную часть №218, которая была открыта 7 сентября 2018 года в поселке Шувое городского округа Егорьевск в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья на 2014-2018 годы».

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"