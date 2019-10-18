На совещании в прокуратуре края проведено межведомственное заслушивание уголовных дел, находящихся в производстве правоохранительных органов региона и расследуемых по фактам совершения преступлений в сфере долевого строительства

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В прокуратуре края под председательством заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Авдеева состоялось оперативное совещание, посвященное проблемным вопросам долевого строительства жилья.

В совещании приняли участие первый заместитель прокурора края – Владислав Малкин, заместитель прокурора края Александр Бучман, врио начальника ГСУ ГУ МВД России по краю Артем Степаньков, а также начальники управлений прокуратуры края, ГУ МВД России по краю, территориальные прокуроры, начальники следственных органов, следователи, представители ОЭЮ и ПК, УР, а также территориальные прокуроры.

Открывая совещание, Александр Авдеев отметил, что обеспечение конституционных прав граждан на жилище, достойные условия проживания и восстановление прав участников долевого строительства является одной из первостепенных задач органов государственной власти и правоохранительных органов, от решения которой зависит благополучие жителей и гостей Кубани.

На оперативном совещании рассмотрены вопросы расследования следователями МВД и СКР 20 уголовных дел по фактам обмана участников строительства жилья, а также розыска скрывшихся от следствия.

Александр Авдеев обратил внимание участников совещания на необходимость соблюдения разумных сроков расследования. Остро поставлен вопрос активизации оперативно-розыскной деятельности, установлению имущества мошенников и принятию обеспечительных мер.

Руководителями указано на необходимость дачи принципиальной уголовно-правой оценки при выявлении нарушений в деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и неблагонадежных застройщиков.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/segodnya-na-soveshchanii-v-prokurature-kraya