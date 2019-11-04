В Екатеринбурге наградили победителей и призеров WorldSkills Hi-Tech

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Эксперты подвели итоги трех дней соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills Hi-Tech 2019. Победителей и призеров всех возрастных категорий наградили в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

«Сегодня вы получили чемпионский опыт. Даже если вы ничего не выиграли, вы почувствовали вкус победы. Вы почувствовали, что значит быть первыми и к чему стремиться. И мы точно знаем, что если есть что-то неизменное, то это скорость карьеры чемпионов WorldSkills. Ближайшие дни, недели и месяцы будут днями, неделями и месяцами самой быстрой карьеры в вашей жизни. Чувствуйте это, радуйтесь этому, сопереживайте друг другу, будьте единой командой, двигайте вперед себя, свои компании и нашу страну, и тогда мы точно будем самыми лучшими в мире», ? поприветствовал участников церемонии специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

В этом году VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019 собрал 738 конкурсантов из 53 регионов Российской Федерации – это специалисты 39 крупнейших российских корпораций, холдингов и предприятий: Росатома, Ростеха, Сибура, Роскосмоса, Объединенной авиастроительной корпорации, Евраза, Челябинского трубопрокатного завода, РЖД и др.

«Спасибо прекрасному Уралу, который все организовал. Спасибо Ростеху, Росатому, Сибуру и всем партнером и спонсорам, благодаря которым состоялся этот чемпионат. Но не железо определяет все, а человек. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить всех экспертов, которые судили честно и сделали этот праздник возможным и поприветствовать, пожелать успеха и пригласить приехать к нам еще раз участников из других стран. У нас принимали участие представители 8 иностранных государств. Спасибо вам всем, что сделали это праздник реальностью», ? поблагодарил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Работу конкурсантов оценивали свыше 670 опытных экспертов. Некоторые участники набрали одинаковое количество баллов и поделили места между собой. Таким образом, 66 золотую медаль взял 91 конкурсант, 76 участников получили 55 серебряных медали и 73 участников – 50 бронзовых медали.

«Сегодня с нами сидит огромная национальная сборная, сборная профессионалов страны и именно этой сборной придется воплощать в жизнь и создавать технологический уклад 20-х годов в нашей стране этого столетия. У вас огромная миссия – фактически совершить четвертую технологическую революцию, привести страну к новому, высокоэффективному производству. Вы доказали, что вы с этими технологиями на "ты", что они вам подвластны», ? заявил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Ранее предельный возраст конкурсанта составлял 28 лет, но в этот раз организаторы впервые сняли ограничение и в основных соревнованиях могли принять участие специалисты от 16 до 49 лет. Благодаря этому WorldSkills Hi-Tech 2019 стал крупнейшим в истории чемпионатом сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности.

«Мы год от года совершенствуемся, строим, улучшаем возможности для того, чтобы проводить этот чемпионат, и становимся соревновательным центром высокотехнологичных отраслей нашей экономики. Сегодня я хочу поздравить победителей, но и проигравших сегодня нет. Главное в любом производстве – это не станки, не технологии. Главное в любом производстве – это человек, человек думающий, умеющий и постоянно совершенствующийся. Я благодарю вас, поздравляю, и мы будем ждать вас в следующем году», ? выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Вместе со взрослыми конкурсантами на площадке WorldSkills Hi-Tech по 22 компетенциям соревновались юноши и девушки в возрасте от 12 до 16 лет – участники WorldSkills Juniors, представители профильных направлений госкорпораций и холдингов. Среди 149 конкурсантов разыграли 21 бронзовую, 24 серебряных и 22 золотых медали.

«Безусловно, перед нами сообщество лидеров своих профессий. Мы ставим вас в пример многим другим. Будьте вместе друг с другом и продолжайте свой профессиональный рост. Уверен, что вы действительно самые перспективные и динамичные профессионалы сегодня», ? поделился заместитель генерального директора ? сетевой директор Агентства стратегических инициатив Георгий Белозеров.

Отдельная торжественная церемония награждения прошла для победителей и призеров I Национального чемпионата «Навыки мудрых» для действующих сотрудников предприятий возраста «50+». В финале соревновались 39 сотрудников СИБУРа, Росатома, Выксунского металлургического завода, Роскосмоса, Объединенной судостроительной корпорации, ЕВРАЗа, ЧТПЗ. Эксперты присудили конкурсантам 12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. В компетенции «Электромонтаж» по результатам подсчета баллов золото получил не один участник, а сразу два. По два серебряных призера и в компетенциях «Неразрушающий контроль» и «Сварочные технологии».

«Чемпионат "Навыки мудрых" мы впервые проводим для людей, которые остаются работать на предприятиях не только после 50, но и после 60?70 лет. Мы хотели посмотреть, как реализуется наш замысел. Думаю, что уже в следующем году "Навыки мудрых" будут расширены, и в них смогут принять участие и те, кто пройдет обучение по стандартам WorldSkills по специальной образовательной программе в рамках нацпроекта "Демография"», – рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Светлана Крайчинская.

Кроме того, на площадке WorldSkills Hi-Tech 2019 соревновались свыше 150 конкурсантов и экспертов, международных партнеров, представителей государственных структур и учебных заведений в рамках II Открытого Евразийского чемпионата по стандартам WorldSkills и чемпионата BRICS Future Skills Challenge 2019. Участие стран евразийского пространства в одном зачете WorldSkills Hi-Tech обозначено в рамках макрорегионального объединения WorldSkills Eurasia, которое было основано в августе 2017 года в Астане национальными операторами WorldSkills в России, Белоруссии, Казахстане и Армении. Зарубежные конкурсанты получили награды в рамках отдельного зачета. Так, 16 медалей получила сборная России, 14 медалей выиграла сборная Китая, по 4 медали выиграли участники из Белоруссии из Казахстана, 1 медаль у Монголии и 1 медаль взяла сборная Ирана. Участники чемпионата BRICS Future Skills Challenge 2019 выступали вне зачета. При этом каждый иностранный участник по итогам выступлений получит скиллс-паспорт.

Источник: WorldSkills Hi-Tech