Владимир Синяговский: «Люди ждут от депутатов решения их насущных проблем»

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Депутат фракции "Единая Россия" Владимир Синяговский 12 декабря принял участие в Общероссийском приеме граждан. К нему обратились жители избирательного округа. Кто-то с личной проблемой, кто-то с коллективным обращением.

Депутат с избирателями общался в режиме видеоконференции через интернет-ресурс. Связь из Москвы была установлена с городами: Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и поселком Афипский.

Парламентарий так прокомментировал прием: «Проблемы, с которыми обращаются люди, не являются глобальными и не затрагивают вопросов политики, это насущные, каждодневные проблемы людей. При этом, конечно, каждый из прозвучавших сегодня вопросов важен, каждому из обратившихся искренне хочется помочь. Все обращения будут внимательно рассмотрены и проработаны. А новые средства коммуникаций позволяют нам оперативно реагировать на проблемы людей».

От лица жителей села Мысхако города Новороссийска первой на связь вышла Вера Анатольевна. Она выразила искренние слова благодарности за оказание помощи в решение вопроса по нарушениям при новой застройке в селе Мысхако.

«На депутатский запрос оперативно отреагировали администрация города и соответствующие службы. Спасибо им, - отметил Владимир Синяговский, – Будем вместе с ними доводить решение вопроса до логичного конца».

Так же, заявительница, предложила дополнительно озеленить территорию села, чтобы к лету все заиграло новыми красками.

Депутат одобрил инициативу и дал поручение помощникам.

Были сегодня предложения по внесению изменений в действующее законодательство. Елена Судакова, член Совета молодых депутатов города-курорта Геленджика обратилась с просьбой ужесточить законодательство в части распространения никотиносодержащей продукции «СНЮСов». Владимир Ильич объяснил, что данный законопроект уже на рассмотрении, и в январе будет вынесен на пленарное заседание. Депутат Госдумы попросил коллегу обратить внимание родителей на данный вопрос и организовать профилактические беседы с детьми в образовательных учреждениях.

Вопрос о строительстве амбулатории врачей общей практики в селе Агой обсудили совместно с депутатом Небугского поселения Туапсинского района Павлом Хворостенюком.

В семье Анны Юрьевны, проживающей в поселке Афипском, сложилась тяжелая ситуация. Она одна воспитывает двоих детей. В связи с рядом проблем она не может определить дочь в детский сад, кроме того у нее нет возможности содержать свой дом из-за тяжелой финансовой ситуации. Сама заявитель не стесняется любой работы, лишь бы прокормить свою семью. Владимир Ильич внимательно выслушал Анну Юрьевну, пообещал в короткие сроки оказать содействие в получении постоянной регистрации семьи и решении других проблем. Депутат поздравил с предстоящими новогодними праздниками и предал детям приглашение на елку.