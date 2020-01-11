В Новороссийске завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Быт»

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Оперативно-профилактическое мероприятие «Быт» проводилось новогодних и рождественских праздников и было направлено на предупреждение и пресечение тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе на бытовой почве.

В период новогодних и рождественских праздников в городе Новороссийске проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Быт», направленное, прежде всего, на предупреждение и пресечение тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе на бытовой почве.

Стражами порядка по месту жительства проверены более 550 человек, из которых 125 находятся под административным надзором и формально подпадают под него за совершение бытовых преступлений и 45 подучетных «семейных дебоширов». Полицейские проверили около 200 законных представителей, состоящих на профилактических учетах в связи с ненадлежащем исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также другие категории подучетных лиц.

За время проведения операции «Быт» стражами правопорядка на профилактический учет поставлено 11 лиц, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан на почве семейно-бытовых конфликтов.

Привлечено к административной ответственности 37 человек, в том числе по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) – 10, по статьям 20.20 – 20.21 (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения) – 7 и за другие правонарушения 20 человек.

Применен административный арест в отношении 11 человек.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску