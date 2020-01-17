«Байкал-Сервис» возвращает крымскую акцию

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С середины января в компании проходит акция «Везем в Крым!», в рамках которой можно получить скидки на перевозку грузов в Симферополь (15 %) и Севастополь (20 %) из Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Иваново, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Чебоксар и Челябинска.

«В 2019 году мы проводили подобную акцию, и она была довольно успешной, – отмечает исполнительный директор ООО «Байкал-Сервис ТК» Павел Семенков. – За прошлый год нам удалось значительно улучшить логистику по полуострову: мы расширили географию перевозок, увеличили число городов адресной доставки, куда грузы теперь доставляются по расписанию и по стандартным тарифам, что позволяет клиентам не переплачивать за перевозки, а также сократили минимум на сутки доставку в ряд городов».

Акция продлится до 15 июля. С подробными условиями ее проведения можно ознакомиться на сайте компании Байкал-Сервис.

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