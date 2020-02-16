В Волгоградском гарнизоне вручили удостоверение к ордену «Красная звезда» дочери бойца Красной армии

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В Волгоградском гарнизоне Южного военного округа состоялась торжественная передача Военным комиссариатом г.Серафимович, Серафимовичского и Клетского районов Волгоградской области удостоверения к ордену «Красная звезда» дочери младшего сержанта красной армии Александра Андреевича Козлова.

Командир отделения автоматчиков 34-го гвардейского стрелкового полкапрославленной 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Александра Родимцева Александр Андреевич Козлов, участвуя в боях за Сталинград с 19 сентября по 4 ноября 1942 года, проявил мужество, стойкость и отвагу. За 50 суток обороны он, умело руководя своим подразделением, отразил до 7 атак немцев, нанеся врагу боевые потери. Лично участвуя во всех боях, уничтожил 11 неприятельских солдат и офицеров. Удостоверение внучке погибшего солдата вручил Военный комиссар г.Серафимович, Серафимовичского и Клетского районов Волгоградской области Станислав Бабкин.

Военный комиссариат Волгоградской области ЮВО продолжает поиск военнослужащих, которым в силу обстоятельств не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс «Подвиг народа» на сайте Минобороны России.

Козлов Александр Андреевич, 1915 года рождения, уроженец Ростовской области Боковского района, х. Старые Земцы, умер от ран 13.11.1942 года, перезахоронен в братскую могилу п. Великий Октябрь, Среднеахтубинского района, Волгоградской области.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа