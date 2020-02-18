Новороссийские полицейские провели акцию «Госуслуги – проще, чем кажется!»

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Правоохранители рассказали сотрудникам финансового учреждения о перечне государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел.

В рамках акции «Госуслуги – проще, чем кажется!», направленной на популяризацию получения государственных услуг в электронном виде, новороссийские полицейские встретились с сотрудниками финансового учреждения. В ходе мероприятия правоохранители проинформировали присутствующих о видах государственных услуг, предоставляемых по линии МВД, и объяснили, что электронный вариант документа является юридически значимым и может применяться в любых правоотношениях наравне с бумажным. Среди основных преимуществ полицейские отметили отсутствие очередей, круглосуточный доступ, удобство системы оплаты пошлины и возможность получения 30 – процентной скидки на услуги. В завершении мероприятия каждый участник акции получил от полицейских специально разработанные памятки с подробной информацией о том, как создать личный кабинет на сайте госуслуг.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску