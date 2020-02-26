Ход ремонта в Туапсинском районе многоквартирных домов

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В краткосрочный план-2020 включены 44 дома - 41 - в Туапсе, один дом в Георгиевском поселении и два – в Новомихайловском поселении. В списке намеченного - ремонты крыш, внутридомовых сетей электро-, теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

Установленный срок окончания работ – октябрь текущего года.

В районе, кроме того, продолжаются капитальные ремонты в 52 многоквартирных домах, запланированные на 2019 год: в семи - в Небугском поселении, в двух домах - в Новомихайловском поселении и в 43 домах - в Туапсе. В 28 из них работы уже завершены или подходят к концу. Свои обязательства строители должны выполнить до июля.

Начинается формирование предварительного перечня МКД, которые намерены отремонтировать в 2021 году. В настоящее время специалисты проводят комплексное обследование многоэтажек, чтобы, ориентируясь на собранную жильцами сумму, определить, какие необходимо выполнить работы.

В свою очередь депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, курирующий вопросы ремонта МКД в Туапсинском районе, отметил, что завершение ремонта станет отличным подарком для жителей к 100-летию района, но расслабляться нельзя, необходимо двигаться строго согласно установленным срокам.