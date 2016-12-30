На Кубани создана еще одна особо охраняемая природная территория

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Губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым подписано постановление о придании ущелью реки Де-Де в Туапсинском районе статуса памятника природы регионального значения, а занимаемой им территории площадью 334,2 га – особо охраняемой природной территории.

Данная территория представляет собой уникальный природный уголок, покрытый дубовыми лесами с живописными водопадами, крутыми обрывами, скалистыми участками, являющимися местообитаниями большого количества животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и Краснодарского края.

Напомним, по итогам Госсовета по вопросам экологии, который 27 декабря провел Президент РФ, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обозначил приоритеты региона в данном направлении. Он отметил, что отдельное внимание в Краснодарском крае отводится развитию особо охраняемых природных территорий. В настоящее время на Кубани существует 389 подобных территорий. В период с 2017 по 2026 год в регионе планируется дополнительно создать 40 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края