356 депутатов поддержали закон ограничивающий свободу общения в месенджерах

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Законопроект № 184222-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», требует идентификации пользователя по телефонному номеру, обязывает мессенджеры ограничивать распространение запрещенной информации и в то же время обеспечивать возможность рассылки сообщений по инициативе органов власти, что поможет своевременно информировать население об угрозах чрезвычайных ситуаций. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2018 года.

«В пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации. Это и экстремистский контент, и реклама наркотических средств, информация, угрожающая здоровью детей, и даже детская порнография», - заметила М.Мукабенова.

Закон, по ее словам, создаст дополнительный механизм защиты от вредной информации в России, где мессенджерами пользуются порядка 80 млн. человек.

От Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левинрекомендовал принять в первом чтении законопроекты, направленные на повышение ответственности при использовании средств связи.

В то же время он заметил, что многие сервисы обмена сообщениями идентифицируют своих пользователей без использования абонентского номера, в связи с чем вопрос обязательной идентификации по номеру телефона требует дополнительной проработки.

В поддержку законопроекта о мессенджерах высказались Владимир Крупенников (ЕР), Александр Ющенко(КПРФ), Олег Николаев (СР), против - Андрей Луговой (ЛДПР), по словам которого, закон, затрагивающий фундаментальные вопросы связи, Интернета и криптографии, требует более глубокой проработки, в противном случае он работать не будет. А.Луговой также заметил, что модель борьбы с анонимностью пока не придумана. «Социальными сетями нужно заниматься, а не мессенджерами. Мы все равно с ними ничего не сделаем», - уверен депутат.

В обсуждении также участвовали Наталья Боева, Алексей Куринный, Виталий Пашин, Александр Кравец, Иван Тетерин, Александр Старовойтов, Виталий Милонов, Андрей Свинцов, Сергей Иванов, Александр Сидякин, Дмитрий Скриванов, Светлана Бессараб, Антон Горелкин.