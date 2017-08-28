Учреждения УФСИН России по Краснодарскому краю готовы к выборам

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В учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения законности в ходе избирательного процесса, как во время предвыборной кампании и голосования, так и при подсчете голосов избирателей в целях обеспечения открытости, прозрачности и честности выборов.

В предстоящих 10 сентября 2017 года выборах могли бы проголосовать 2092 гражданина, содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Краснодарского края. Это подозреваемые, обвиняемые и осужденные, у которых приговоры суда не вступили в силу.

В единый день голосования в УФСИН России по Краснодарскому краю будут работать три закрытых избирательных участка: в СИЗО-1 (Краснодар), СИЗО-2 (Армавир), СИЗО-3 (Новороссийск). Кроме того голосование пройдет в помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ), прикрепленным к территориальным избирательным комиссиям, создаваемым в муниципальных образованиях. Это ПФРСИ при ИК-4(Армавир), ИК-5 (Апшеронск), ИК-9 (Хадыженск), ИК-11 (пос. Ахтарский г. Приморско-Ахтарск), ИК-14 (Краснодар), МОТБ (Усть-Лабинск).

Источник: Пресс-служба УФСИН Россиипо Краснодарскому краю