Заседание президиума Совета по межнациональным отношениям

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Под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента Магомедсалама Магомедова состоялось заседание президиума Совета при Президенте по межнациональным отношениям.

Открывая заседание, Магомедсалам Магомедов отметил резонанс, вызванный ситуацией в сфере преподавания русского языка и языков народов России в школах. В частности, на заседании Совета при Президенте по межнациональным отношениям, состоявшемся 20 июля текущего года в Йошкар-Оле, глава государства обратил особое внимание руководителей регионов на добровольный характер изучения языков народов Российской Федерации.

В этой связи Магомедсалам Магомедов предложил членам Совета тщательно разобраться в этом чувствительном для общества вопросе. Минобрнауки России рекомендовано выработать модель и дать соответствующие разъяснения, чтобы сохранить необходимый баланс в языковой сфере, установленный Конституцией России по повсеместному изучению государственного русского языка при соблюдении прав граждан на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

В ходе заседания президиума Совета руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов выступил с докладом об исполнении поручений Президента, ранее данных по итогам заседаний Совета.

По устоявшейся практике принято решение закрепить каждое из поручений Президента за рабочими органами Совета. По мнению Магомедсалама Магомедова, это позволит более эффективно участвовать в реализации предложений Совета, в том числе в целях общественного и экспертного контроля над исполнением поручений.

Заместитель председателя президиума Совета академик РАН Валерий Тишков представил доклад о научном и экспертно-аналитическом обеспечении реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, в том числе об организации работы Научного совета Российской академии наук по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений, созданного во исполнение поручения Президента в марте 2017 года. На базе РАН и ведущих высших учебных заведений страны планируется создать научно-консультативные и экспертно-аналитические площадки Совета по межнациональным отношениям.

Президиумом Совета рассмотрены кандидатуры соискателей премии Президента за вклад в укрепление единства российской нации. Лауреат премии будет определён главой государства по итогам очередного заседания Совета, запланированного на октябрь 2017 года. Премия будет вручена Президентом в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства.

Источник: http://kremlin.ru/events/administration/55633