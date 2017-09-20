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Нового главу администрации Архипо-Осиповского внутригородского округа представили в Геленджике

На эту должность назначен Алексей Липовецкий. Сотрудникам местной администрации, депутатам, руководителям органов территориального общественного самоуправления, руководителям муниципальных предприятий, сотрудникам полиции, представителям казачества и бизнеса  нового главу округа представил глава муниципалитета Виктор Хрестин.

 Он пожелал Алексею Липовецкому удачи в работе на новой должности, обозначил первостепенные задачи, которые ему предстоит решить.

         Алексей Александрович Липовецкий более 17 лет проработал на различных должностях в подразделениях ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Общий стаж работы составляет более 21 год.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Официальные новости

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