Ольга Голодец приняла участие в презентации рейтинга лучших школ России

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«Этот рейтинг – важнейший инструмент признания заслуг учительства. И мне хочется поздравить всех учителей нашей страны с наступающим праздником. Мне хочется пожелать вам, дорогие учителя, всего самого доброго», – отметила Заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец на пресс-конференции в информационном центре МИА «Россия сегодня». Сообщает пресс-служба правительства РФ.

Первое место в списке 25 лучших учебных заведений занял Президентский физико-математический лицей №239 (г. Санкт-Петербург). Республиканский лицей для одарённых детей (г. Саранск) получил второе место. Третье место досталось московской средней общеобразовательной школе №179.

В рейтинг вошли девять учебных заведений Кубани. Это краснодарские гимназии № 25, 36, 69 и 92, лицей № 90, школа № 101, новороссийские Технико-экономический лицей и школа № 40, а также лабинская школа № 9.