Путин открыл XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

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Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, состоявшейся в Сочи, на арене Ледового дворца «Большой».

Россия уже в третий раз становится хозяйкой фестиваля. В этом году основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира – лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике. Фестиваль предполагает обширную научно-образовательную, а также культурную и спортивную программы.

- Наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодёжи. В 1957 году VI фестиваль встречала вся Москва. Люди стояли на улицах и крышах домов. Москвичи радушно приветствовали гостей XII молодёжного форума в 1985 году. Теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы – Сочи. Сказал Владимир Путин