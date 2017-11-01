1 ноября 2017 года вступил в законную силу приговор в отношении организатора секты из ст. Староджерелиевской Красноармейского района

/Официальные новости/

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении Александра Куренкова.

В мае текущего года он осужден приговором Красноармейского районного суда по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), п. «б», ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с возложением обязанности пройти амбулаторный курс лечения от педофилии.

В суде установлено, что в 2004 году прибывший в Краснодарский край из соседнего региона уроженец Бурятской АССР Куренков создал в ст. Староджерелиевской Красноармейского района религиозное объединение по типу тоталитарной секты, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами, и с указанного времени по 23 января 2016 года осуществлял руководство этим объединением.

Он лично проводил обучение по эзотерике, медитации и религиозные обряды, на которых отбирал лиц, в основном имеющих проблемы в личной и семейной жизни, потенциально подходящих по своим психологическим качествам для вовлечения в секту. В основу своего учения он заложил отрицание общепринятых ценностей, морали, нравственности, родственных и дружеских связей, а также совокупность извлечений из христианства, буддизма, индуизма, шаманизма, мистических восточных учений. В период деятельности секты количество ее адептов составляло до 20 человек, в том числе несовершеннолетних - жителей как Краснодарского края, так и других регионов страны, переехавших к месту жительства своего руководителя.

Три частных домовладения, где мужчина осуществлял свою противоправную деятельность, приобретены на денежные средства участников секты.

Деятельность секты была сопряжена с насилием над гражданами в виде совершения действий сексуального характера и с причинением вреда здоровью. Применяя психологическое насилие, он подавлял волю женщин под предлогом якобы передачи «божественной энергии и духовных знаний» во время проведения «индивидуальных и групповых занятий» вступал с ними в половые отношения, в том числе с участием малолетней 2002 г.р., а также применял физические наказания с применением плети.

В результате действий Куренкова пострадало 4 человека, двое из которых несовершеннолетние.

Не согласившись с приговором суда, адвокаты в интересах осужденного обжаловали его в апелляционном порядке, утверждая, что вина их подзащитного не доказана.

Однако доводы жалобы опровергнуты представителем

прокуратуры Краснодарского края.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/segodnya-1-noyabrya-2017-goda-vstupil-v-zakonnuyu