В День народного единства на Кубани полицейские и общественники вручают паспорта юным жителям края

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В выставочном зале Боевой Славы города Краснодара представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Станислав Бабин вместе с сотрудником отдела по вопросам миграции вручил первые паспорта 15-ти школьникам.

Полицейские и общественники поздравили ребят с важным событием в их жизни и обратили внимание на то, что с получением главного документа гражданина РФ они смогут теперь свободно реализовывать большинство прав и обязанностей, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации. Гости церемонии пожелали молодым людям быть активными и целеустремленными гражданами своей страны, добиться успехов в общественно-политической деятельности.

В Абинском Доме культуры в торжественной паспорт гражданина РФ вручил подросткам глава муниципального образования Петр Мироненко и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Абинскому району Светлана Бибик. Всем абинчанам, получившим паспорт, подарили Конституцию РФ и обложку на документ с Российской символикой.

В Отделе по вопросам миграции Отдела МВД России по Отрадненскому району в торжественной обстановке паспорта вручали Врио начальника отдела по вопросам миграции и представитель Общественного совета при Отделе полиции Галина Высоцкая. Кроме этого ребята получили памятные подарки.

Во время празднования Дня народного Единства на фонтанной площади ст. Динской молодые люди получили свои первые паспорта из рук заместителя начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Динскому району капитана полиции Александра Гончарова.

В Отделе МВД России по городу Армавиру сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с представителями ветеранской организации отдела в торжественной обстановке вручили паспорта 15 юным граждан Российской Федерации.

«Основной целью таких мероприятий является воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну и край у юных кубанцев. Хочется верить, что молодые люди будут хранить и приумножать российские традиции и достойно нести звание гражданина Российской федерации», - прокомментировал представитель Общественного совета при главке Станислав Бабин.

Подобные торжественные мероприятия состоялись в городах Сочи, Тимашевске и Крымске, Тбилисском, Мостовском и Белоглинском и других районах. Всего вручено более 300 первых паспортов юным кубанцам.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю