В элитное подразделение проводится тщательный отбор в Волгограде

/Официальные новости/

Около 80 новобранцев пополнят ряды роты Почетного караула мотострелкового соединения Южного военного округа для несения службы в зале воинской славы памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Почетное право проходить службу в РПК военнослужащие получают после тщательного отбора. Среди главных требований — безупречное состояние здоровья, отменная физическая подготовка и определенные ростовые данные, успешные показатели психологического тестирования.

За год службы военнослужащим предстоит в совершенстве овладеть строевыми приемами в движениями. Поэтому уже с первых дней прохождения начальной военной подготовки приоритетной является строевая подготовка, на которую в год отводится около 800 часов. Особое внимание уделяется также занятиям по физической подготовке, в ходе которых, помимо общеразвивающих упражнений, отведено время для растяжки на хореографических станках в специальном классе.

Кроме несения караульной службы на Мамаевом кургане, личный состав роты Почетного караула постоянно принимает активное участие в различных торжественных мероприятиях в Волгоградской области и на территории ЮВО.

Источник: пресс-служба Южного военного округа