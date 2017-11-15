Специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» установили узел учета воды на село Гайдук

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Специалисты участка контрольно-измерительных приборов, телеавтоматики и связи совместно с бригадой аварийно-восстановительных работ РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» выполнили работы по монтажу устройства преобразования расхода воды на водоводе диаметром 300 мм на село Гайдук. Село расположено в горах в нескольких километрах от Новороссийска. Питьевая вода сюда поступает по водоводу, который присоединен к магистрали МВ-3 «Троицкого группового водопровода». Место присоединения находится в горно-лесной зоне, далеко от автотрассы в водопроводном колодце ВК№4.

«Здесь в горах отсутствует мобильная связь, плохо работает радиостанция, из-за чего нет связи с диспетчерской службой, - отметил Игорь Сиротенко, начальник участка КИП, ТА и связи. - Поэтому регулировать подачу воды на Гайдук и поселок Верхнебаканский, где проживает около пятнадцати тысяч жителей, всегда было проблематично. Сейчас установили технологический узел учета, который позволяет на месте измерить расход воды, протекающей под напором в трубопроводе и оперативно отрегулировать. Учитывая аварийное состояние водовода, которому уже более 45 лет, высокое давление воды негативно сказывается на работе системы водоснабжения и может привести к порывам трубы. Важно контролировать подачу воды в село Гайдук в необходимом количестве при обеспечении оптимального режима работы водовода».

Ремонтные работы прошли в рамках производственной программы. По завершению была проведена подготовка к запуску системы. После промывки и дезинфекции восстановлена прежняя система водоснабжения. Установка устройства преобразования расхода воды на водоводе повысит надежность водоснабжения, улучшит качество предоставления услуг потребителям.

Источник: Пресс-служба администарции МО Новороссийск