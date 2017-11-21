Виктор Хрестин поздравил работников налоговой службы с профессиональным праздником

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Глава муниципалитета поблагодарил коллектив Инспекции Федеральной налоговой службы по городу-курорту Геленджику за плодотворную работу и наградил лучших работников.

Виктор Хрестин отметил, что благодаря работе налоговой службы Геленджика формируется доходная часть государственного бюджета, являющегося, в том числе, основой благополучия города-курорта, и пожелал всему коллективу крепкого здоровья, бодрости духа и новых профессиональных достижений.

Виктор Хрестин вручил начальнику Инспекции ФНС России по городу-курорту Геленджику Надежде Васильевой медаль «За достойный вклад в развитие муниципального образования города-курорта Геленджик», а также благодарности главы сотрудникам инспекции Тамаре Куминовой, Ольге Рыбалченко, Ирине Мызниковой, Елене Жицкой и Виктории Корж.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик