Школьников пригласили в администрацию Геленджика

/Официальные новости/

В Геленджике состоялась экскурсия активистов школы № 20 им. Н.И. Ходенко Пшадского сельского округа в администрацию города.

Началась экскурсия с архивного отдела администрации. Ребятам показали уникальные документы и рассказали о правилах их хранения. Полистали школьники и газеты прошлых лет. А для Екатерины Торес и Дарьи Куштул сотрудники архивного отдела подготовили информацию об их предках, проживавших на территории села Пшады с конца 19 века. Сведения были взяты из церковных метрических книг, записи в которых велись еще до революции.

Далее школьники отправились в основное здание администрации, где побывали в общегородском штабе по охране общественного порядка, правовом управлении, управлении земельных отношений и управлении делами. Как отметили сами школьники после экскурсии, практически во всех управлениях и отделах руководство и специалисты - это в основном молодёжь.

Особенно понравилось школьникам в пресс-службе. Ребята с большим интересом рассматривали фотографии с главных событий города и газеты из разных стран мира, задавали вопросы и даже сделали памятное селфи с начальником отдела Максимом Жмутским.

После насыщенной экскурсии ученики отправились в «сердце администрации» – кабинет главы города, где им предстояло встретиться с Виктором Хрестиным. Встреча прошла в очень теплой и доброжелательной обстановке: ребята задавали вопросы на самые разные темы, интересовались биографией Виктора Александровича, а он, в свою очередь, спрашивал у ребят об их деятельности и жизни в селе Пшада. Одним из самых обсуждаемых стал вопрос о чтении книг. Глава Геленджика отметил, что в юном возрасте чтение литературы особенно важно для формирования личностных качеств и мировоззренческих взглядов. По окончании встречи ребятам вручили памятные подарки и, конечно, не обошлось без общей фотографии.

Школьники остались под большим впечатлением и уходили с обещанием вернуться уже в качестве практикантов, а, возможно, и полноценных сотрудников администрации.