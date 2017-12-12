Депутаты ужесточат ответственность за нарушение положений о производстве и обороте алкогольной продукции

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В Государственную Думу поступил законопроект № 336807-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Авторы инициативы – члены Совета Федерации Евгений Бушмин, Сергей Рябухин и Виталий Шуба.

Документом предлагается дополнить статью 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) положением об ответственности за производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% в полимерной потребительской таре или упаковке.

В случае совершения указанного деяния для должностных лиц предусматривается штраф в размере от ста до двухсот тысяч рублей с конфискацией соответствующего алкоголя или без таковой; для юридических лиц – от трехсот до пятисот тысяч рублей с конфискацией или без нее.

Также законопроектом КоАП РФ дополняется новой статьей 14.173, которая предусматривает ответственность за реализацию стеклянной потребительской тары для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% лицу, не имеющему лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции.

За указанное нарушение должностные лица будут штрафоваться на сумму от ста до двухсот тысяч рублей с конфискацией алкоголя; юридические лица – от трехсот тысяч до одного миллиона рублей также с конфискацией.

Кроме того, документом предлагается наделить сотрудников полиции и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка полномочиями по составлению протоколов по названным статьям.

Источник: Госдума РФ