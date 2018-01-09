За праздничные дни спасатели более 50 раз выезжали для оказания помощи жителям и гостям Сочи

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Большая часть спасательных работ проведена на горнолыжных трассах ГТЦ «Газпром».

Связано это с тем, что с 1 января 2018 года сотрудники ЮРПСО МЧС России обеспечивают безопасность и несут дежурство на территории этого курорта. За первую неделю нового года спасатели 41 раз оказывали помощь и транспортировали травмированных лыжников и сноубордистов. Чаще всего, в результате падений, люди получали травмы голени и растяжение связок. Оказав пострадавшим доврачебную помощь – зафиксировав поврежденную ногу, спасатели эвакуировали пострадавших со склона. В зависимости от характера травм – транспортировали людей или в акье (носилках), или на снегоходе. Пострадавших передавали в медпункт горнолыжного комплекса.

Кроме того, за время новогодних праздников, применялся вертолёт Ми-8 МЧС России. 5 января спасатели ЮРПСО МЧС России эвакуировали с высокогорной метеостанции «Джуга» (2000 метров над уровнем моря) метеоролога Кавказского биосферного заповедника. С сообщением о необходимости сотрудника, состояние которого резко ухудшилось, в спасотряд обратилось руководство заповедника. Спасатели бортом вертолета Ми-8 транспортировали мужчину – 65-летнего жителя Краснодарского края, на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда в г. Сочи, где его передали врачам Скорой помощи.

Также, за праздники спасатели ЮРПСО дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП, 8 выездов было бытового характера, дважды сотрудники ЮРПСО оказывали помощь пожарным расчетам в тушении пожаров в Адлерском и Лазаревском районах г. Сочи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России