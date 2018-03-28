В торговых центрах края начались учебно-тренировочные мероприятия

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Они уже прошли в ТЦ «Море-Молл» в Сочи и «Красная площадь» в Новороссийске.

Эта работу по поручению Вениамина Кондратьева курирует первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

– Вместе с прокурором Сочи, представителями краевого ГО и ЧС, администрации города я присутствовал на учениях в «Море-Молл». В рамках тренировки была проведена эвакуация посетителей торгового центра. Оценка всем службам – «хорошо». И все же появился ряд замечаний, которые запротоколированы и будут доведены до руководства ТЦ, – сообщил первый заместитель руководителя региона.

По его словам, через время там будет проведена повторная проверка. Такая же ситуация сложилась и относительно ТЦ «Красная площадь» в Новороссийске. Учения будут проводиться до тех пор, пока все службы каждого торгового центра края не будут работать как часы, отметил первый вице-губернатор.

– То, что произошло в Кемерове, выходит за любые рамки. Это самая страшная трагедия за последние годы. Мы сделаем все, чтобы на территории Кубани не произошло ничего даже отдаленно похожего, – подчеркнул Андрей Алексеенко.

Напомним, о необходимости не только проверять ТЦ, но и организовать пожарно-тактические учения, заявил губернатор сегодня в ходе незапланированного совещания, участие в котором приняли вице-губернаторы, сотрудники МЧС, руководители муниципалитетов, представители торговых центров.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края