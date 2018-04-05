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В Новороссийске учились работать в условия ЧС

В Новороссийске прошли командно-штабные учения «Действия органов управления, сил и средств Новороссийского городского звена РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных подтоплением жилых домов, отключением электроснабжения и лесными пожарами в весенне-летний период на территории муниципального образования город Новороссийск». 

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования город Новороссийск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год  3-4 апреля под руководством заместителя главы администрации муниципального образования город Новороссийск было проведено командно-штабное учение (далее – КШУ) по теме: «Действия органов управления, сил и средств Новороссийского городского звена РСЧС  при возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных подтоплением  жилых домов, отключением электроснабжения и лесными пожарами в весенне-летний период  на территории муниципального образования город Новороссийск».

 

На КШУ  привлекались порядка 13 структурных подразделений, среди которых «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска», «Пожарная охрана города Новороссийска», «Служба спасения», Администрации внутригородских районов и сельских округов и другие службы городского звена. Всего в проводимых учениях  привлекалось  215 человек -личного состава, 67 единиц техники. 

 

В ходе проведения КШУ были  практически отработаны 8  вводных:

- по подтоплению территорий в Южном и Восточном внутригородских районах, Глебовском и Верхнебаканском сельских округах;

- по отключению электроснабжения в Центральном внутригородском районе, Абрау-Дюрсо и Мысхакском сельских округах;

- по тушению лесных пожаров в Натухаевском и Абрау-Дюрсо сельских округах, а также ряд учебных вопросов:

- Осуществлена передача  8 сигналов управления, оповещены 56 чел. руководящего состава, участников КШУ.

- Проведено (условно)  заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации МО город Новороссийск, вводился режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

- ЕДДС города осуществлялся сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, осуществлялся вызов экстренных служб в районы возникновения ЧС.

- Проводилось реальное оповещение населения о возникшей ЧС с использованием квартальных, участковых и казачества, в ходе оповещения населения выдавались памятки.

- Осуществлено приведение  органов управления и сил Новороссийского городского звена РСЧС в готовность к применению по предназначению.

- Проводились эвакуационные мероприятия пострадавшего населения в Южном и Восточном внутригородских районах, Верхнебаканском и Глебовском сельских округах, реально развертывались 4 СПВР на базе учебных заведения, проводилась практическая эвакуация населения, было организовано жизнеобеспечение эвакуируемого населения (размещение, питание, медпомощь, информирование).

- Отработаны вопросы взаимодействия и  слаживания при проведении АСДНР внутригородских районов, сельских округов, совместно с МБУ «Служба спасения», МБУ «Пожарная охрана города Новороссийска», Новороссийским филиалом пожарно-химической станции ПХС №301, проводилась совместная работа сил и средств в зонах ЧС.

- Проводились практические работы по ликвидации ЧС, связанных с дождевыми паводками, отключением электроснабжения, а также проведение мероприятий по тушению лесных пожаров.

Как сообщил руководитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска Игорь Васильев: «Цели, поставленные на командно-штабное учение, достигнуты.

Проверена готовность аварийно-спасательных сил и средств, привлекаемых для ликвидации  ЧС природного  характера».

 

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Категория: Новости / Официальные новости

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