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В Новороссийске задержан водитель большегруза, скрывшегося после ДТП на автозаправочной станции

Сотрудникам полиции понадобилось несколько часов, чтобы установить  родственные связи и местонахождение мужчины.

Напомним, около 13:00 в дежурную часть УВД по городу Новороссийску поступило сообщение о возгорании контейнеровоза  на АЗС в результате  непроизвольного въезда в здание заправки.

Прибывшие на место сотрудники ДПС организовали беспрепятственный проезд спецтехники к месту происшествия, а также регулировали движение автотранспорта на безопасном расстоянии.

После случившегося водитель грузового автомобиля скрылся с места и был объявлен в розыск.

Через несколько часов сотрудникам полиции удалось установить круг общения и родственные связи разыскиваемого водителя и убедить их доставить последнего в Отдел полиции. В результате 55-летний местный житель явился в полицию сам. В настоящее время с ним проводятся необходимые мероприятия, после чего мужчина будет направлен на медицинское освидетельствование.

По факту ДТП проводится проверка по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

 

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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