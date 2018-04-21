Военные инженеры обеспечили проход танков через болото

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Инженерные подразделения общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Ставропольском крае и на Кубани, провели тактико-специальное учение, в ходе которого специалисты обеспечили преодоление тяжелой техникой сложных участков местности.

В ходе учения саперы проложили путь тяжелой гусеничной технике через условные минные и инженерные заграждения в условиях применения противником оружия массового поражения.

Кроме того, военные инженеры с применением путепрокладчика, большого артиллерийского тягача, инженерной машины разграждения и снегоболотохода преодолели участки лесистой и болотистой местности, обеспечив при этом проход колонны из 30 танков Т-72-Б3 и БТР-82А.

Общая протяженность подготовленного инженерными подразделениями маршрута превысила 3 километра. В учениях приняли участие более 300 специалистов инженерных войск ЮВО.

Источник: пресс-служба Южного военного округа