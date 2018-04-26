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Командующий ВДВ наградил победителей конкурса «Десантный взвод» и «Лиги ВПК» ДОСААФ России

25 апреля 2018 года демонстрационным показом возможностей Воздушно-десантных войск завершился всеармейский этап конкурса по полевой выучке «Десантный взвод-2018».

Более 600 военнослужащих приняли участие в конкурсе «Десантный взвод -2018». Состязания подразделений  проходили в течение двух недель на горном полигоне ВДВ «Раевский» под Новороссийском. Параллельно с конкурсом прошли соревнования среди военно-патриотических клубов «Лига ВПК» ДОСААФ России, в которых приняли участие восемь команд Краснодарского края.

В торжественной обстановке победителей поздравил и наградил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В мероприятии принял участие председатель кубанского ДОСААФ полковник Андрей Мартынов.

В своем выступлении он отметил, что участники соревнований порадовали отменной профессиональной выучкой, характером, волей к победе. «Все это свидетельствует о том, что с каждым годом уровень подготовки в Воздушно-десантных войсках растёт, что связано с обеспечением войск перспективной военной и специальной техникой, современной учебной базой», –– подчеркнул командующий ВДВ.

В ходе военно-спортивных соревнований «Лиги ВПК» юные патриоты состязались в  силе, ловкости, скорости, выносливости и меткости по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и продемонстрировали командный дух в военизированной эстафете.

Победителями соревнований «Лиги военно-патриотических клубов» ДОСААФ России стали:

1 место – сводный отряд ВОПД «ЮНАРМИЯ» города-героя  Новороссийска;

2 место – команда ВПК  «Патриот» кадетской школы г. Анапа;

3 место – команда ВПК «Десантник» Местного отделения ДОСААФ России  Гулькевичского района.

 

Юные патриоты получили Кубки и грамоты ДОСААФ России из рук командующего ВДВ.

Первое место и золотые медали по итогам состязаний по полевой выучке «Десантный взвод - 2018» завоевала сборная команда ВДВ, серебряными призерами стали курсанты Рязанского училища ВДВ, третье место занял взвод 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ (Новороссийск).

Победителям вручили кубки, грамоты, а капитан команды-чемпиона конкурса «Десантный взвод-2018» получил ключи от автомобиля «Лада Приора».

Военнослужащие парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений, прибывших из  Новороссийска, Пскова, Тулы, Рязани, Камышина, Уссурийска, Улан-Уде, Костромы, Ставрополя, Омска, Ульяновска и Иваново, в ходе соревнований демонстрировали свою подготовку в прыжках с парашютом, ориентировании на пересеченной местности и стрельбе из автоматического оружия и гранатометов.

Экипажи БМД-2, БМП-2 и БМД-4М состязались в искусстве применять возможности боевой техники, преодолевать препятствия, стрелять с места и в движении на горном полигоне ВДВ.

Источник: Пресс-служба РО ДОСААФ Краснодарского  Края

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Категория: Новости / Официальные новости

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