11 сентября – Всероссийский день Трезвости
11 сентября наша страна будет праздновать день Трезвости. Дата, когда Православная церковь вспоминает усекновение главы Иоанна Предтечи. Мало кто знает, что этот последний Пророк Ветхого Завета был абсолютным трезвенником, а обезглавлен был по приказу захмелевшего царя Ирода. Поэтому именно этот день был выбран для празднования всероссийского дня Трезвости в далеком 1914 году.
После долгих лет забвения, этот праздник с 2005 года вновь стал широко отмечаться в нашей стране. О том, что трезвость нужна нашему народу как воздух, кричат сухие цифры статистики: ежегодно от алкоголя в нашей стране умирает более 500 тысяч человек. Еще около 70 тысяч от наркотиков. Сколько еще должно безвременно уйти из этой жизни, чтобы мы одумались?
11 сентября по благословению митрополита Санкт-Петербуржского и Ладожского Варсонофия во многих храмах Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут отслужены молебны «О страждущих недугом винопития и наркомании». Пусть этот день станет для кого-то началом светлого и счастливого пути в трезвую жизнь.
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