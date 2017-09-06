11 сентября – Всероссийский день Трезвости

/Поздравляем/

11 сентября наша страна будет праздновать день Трезвости. Дата, когда Православная церковь вспоминает усекновение главы Иоанна Предтечи. Мало кто знает, что этот последний Пророк Ветхого Завета был абсолютным трезвенником, а обезглавлен был по приказу захмелевшего царя Ирода. Поэтому именно этот день был выбран для празднования всероссийского дня Трезвости в далеком 1914 году.

После долгих лет забвения, этот праздник с 2005 года вновь стал широко отмечаться в нашей стране. О том, что трезвость нужна нашему народу как воздух, кричат сухие цифры статистики: ежегодно от алкоголя в нашей стране умирает более 500 тысяч человек. Еще около 70 тысяч от наркотиков. Сколько еще должно безвременно уйти из этой жизни, чтобы мы одумались?

11 сентября по благословению митрополита Санкт-Петербуржского и Ладожского Варсонофия во многих храмах Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут отслужены молебны «О страждущих недугом винопития и наркомании». Пусть этот день станет для кого-то началом светлого и счастливого пути в трезвую жизнь.