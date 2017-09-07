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Ветераны Сочинского ЛУ МВД России на транспорте и члены Общественного совета поздравили заслуженного ветерана МВД РФ полковника милиции в отставке Николая Учаева с 85-летним юбилеем

Не смотря на почетный возраст гостей с поздравлениями и подарками Николай Григорьевич Учаев принимал на своем рабочем месте в международном аэропорту Сочи, где он уже более 25-ти лет является помощником Генерального директора по специальным и литерным рейсам.

По словам юбиляра, заслуженного работника транспорта Кубани, выйдя на заслуженный отдых после тридцатилетней службы в органах внутренних дел на транспорте, он не смог долго находиться без дела, а потому, как только поступило предложение из аэропорта, согласился, не раздумывая.

Ветеран вспоминает, что в транспортную милицию он попал не случайно. С 18 лет работал на железной дороге, откуда и поступило предложение отправиться на учебу в Саратовскую школу милиции. Успешно ее окончив, молодой милиционер был направлен в уголовный розыск линейного отдела на станции Орск, а спустя три года, набравшись опыта, он отправился бороться с преступностью на станцию Туапсе.

В июле 1971 года в системе МВД РФ были созданы подразделения милиции на воздушном транспорте. Одним из первых было образовано линейное отделение милиции в аэропорту Сочи, которое и возглавил тогда уже опытный милиционер капитан милиции Николай Григорьевич Учаев.

Ветераны МВД РФ, в прошлом, служившие под руководством Николая Григорьевича, и прибывшие поздравить своего руководителя, вспоминают, что за время существования ЛОВД в аэропорту Сочи под руководством полковника милиции Учаева личный состав с честью и достоинством выполнял поставленные задачи. В 1983 году Николай Григорьевич возглавил ЛОВД на станции Сочи.

Николай Григорьевич Учаев по итогам городского конкурса является «Человеком года», имеет множество почетных званий и наград МВД РФ, но главная, по его признанию, - именные часы, полученные от президента Российской Федерации в подарок к Дню рождения.

Источник: Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте