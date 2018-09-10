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Спасатели помогли мужчине, купающемуся в море в шторм
9 сентября в 15.50 от директора пляжа п. Солоники в спасотряд МЧС России поступила информация о том, что в море на удалении 1 км от берега находится человек, самостоятельно выплыть не может.
На тот момент волнение моря составляло 3 балла.
Подойдя к пострадавшему на гидроцикле, спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России эвакуировали мужчину - 33-летнего жителя г. Краснодар, на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что купание в шторм запрещено.
Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
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