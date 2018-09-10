/Происшествия/

Спасатели помогли мужчине, купающемуся в море в шторм

9 сентября в 15.50 от директора пляжа  п. Солоники в спасотряд МЧС России поступила информация о том, что в море на удалении 1 км от берега находится человек, самостоятельно выплыть не может.

На тот момент волнение моря составляло 3 балла.

Подойдя к пострадавшему на гидроцикле, спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России эвакуировали мужчину  - 33-летнего жителя г. Краснодар, на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что купание в шторм запрещено.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 89 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

«Черноморец» уступил в Краснодаре «Урожаю»

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕЕЗДА!!!!

Врач-диетолог: средиземноморская диета увеличивает продолжительность жизни

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приступило к строительству дублирующей нитки водопровода к поселку Верхнебаканский и селу Гайдук

МЧС приглашает...