ДТП в Центральном районе Сочи

/Происшествия/

29 сентября 2018 года в 15 часов 20 минуты в Центральном районе на улице Пасечная, в районе дома 61, произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным 31 летний водитель, управляя транспортным средством Хонда Джаз, при движении допустила наезд на 14 летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте, из-за стоящего транспортного средства, слева направо походу движения автомобиля.

В результате столкновения пострадал ребенок-пешеход

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль - это средство повышенной опасности, об этом должны помнить не только водители, но и пешеходы, которые пренебрегая соблюдением Правил дорожного движения, рискуют своей жизнью и здоровьем.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи