О нарушении ветеринарного законодательства на свиноводческом предприятии в Республике Адыгея

/Происшествия/

В ходе проведения внеплановой выездной проверки непубличного акционерного общества «Киево-Жураки Агропромышленный комплекс», которое осуществляет деятельность связанное с разведением, выращиванием, откормом, реализацией и убоем свиней, специалистами ветеринарного надзора Адыгейского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявлены нарушения действующего ветеринарного законодательства РФ.

По факту выявленных нарушений в отношении юридического и должностного лица непубличного акционерного общества «Киево-Жураки Агропромышленный комплекс» вынесены постановления в соответствии: с ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, с ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, с ч.1 ст.14.43 КоАП РФи назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 149 000 рублей.

Выдано предписание об устранении нарушений ветеринарного законодательства.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА