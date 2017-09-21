На трассе ДОН из общепита изъяли потенциально опасные колбасы

/Транспорт/

Госинспекторами ветеринарного надзора Павловского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в ходе проведения внеплановой выездной проверки ИП Ролик А.В., предоставляющего услуги общественного питания на 1178 км Федеральной автомобильной трассы «ДОН» в Крыловском районе Краснодарского края, выявлены нарушения ветеринарного законодательства.

Так, установлен факт, хранения продукции животного происхождения (колбасные изделия) без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её безопасность в ветеринарно-санитарном отношении.

Вышеперечисленное является нарушением требований Федерального закона РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов» (утв. Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016г. №589).

Некачественная и опасная продукция, общим весом 3,7 кг, изъята из оборота предписанием должностного лица Управления, и, в соответствии с решением владельца, под контролем специалистов Управления Россельхознадзора проведена денатурация продукции, с последующим уничтожением на свалке Крыловского сельского поселения, согласно требованиям ветеринарного законодательства РФ.

За выявленные нарушения возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ, в результате рассмотрения которого вынесено постановление о наложении административного штрафа на сумму 3,0 тыс. рублей.

Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений законодательства РФ о ветеринарии.