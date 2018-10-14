/Происшествия/

Предприятию по убою животных выдано предупреждение

В ходе проведения проверки прокуратурой  Каневского района совместно со специалистами ветнадзора Тимашевского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея предприятия по убою животных ИП Хакимовой С.А. выявлены нарушения действующего ветеринарного законодательства РФ в части  сбора биологических отходов.

безопасность продукции и не влечет угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде. Административное правонарушение было совершенновпервые, в связи с чем, руководствуясь нормой ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение.

По делу об административном правонарушении  в отношении ИП Хакимовой С.А. и назначено наказание в виде предупреждения.

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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Категория: Новости / Происшествия

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