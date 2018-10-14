Предприятию по убою животных выдано предупреждение

/Происшествия/

В ходе проведения проверки прокуратурой Каневского района совместно со специалистами ветнадзора Тимашевского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея предприятия по убою животных ИП Хакимовой С.А. выявлены нарушения действующего ветеринарного законодательства РФ в части сбора биологических отходов.

безопасность продукции и не влечет угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде. Административное правонарушение было совершенновпервые, в связи с чем, руководствуясь нормой ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение.

По делу об административном правонарушении в отношении ИП Хакимовой С.А. и назначено наказание в виде предупреждения.

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея